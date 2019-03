Saviez-vous que Postes Canada peut financer votre projet jeunesse?

Depuis plusieurs années, la Fondation communautaire de Postes Canada soutient des dizaines de projets destinés aux enfants. L’an passé, deux démarches soumises et prenant place dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent ont été supporté financièrement. Et si c’était votre initiative cette année qui était financée?

La période de dépôt de projet est officiellement ouverte et les propositions seront acceptées jusqu’au 5 avril prochain.

L’an passé, la COOP Santé familiale de Howick a reçu un chèque de 10 040$ pour augmenter l’accès aux services de santé mentale pour les jeunes des régions rurales. De son côté, vMuskies Canada-Chapitre de Montréal a pu acheter 40 trousses de pêche pour le festival de pêche des enfants avec la subvention de 1480 $ octroyée par La Fondation communautaire de Postes Canada.

En 2018, la Fondation a versé des subventions totalisant presque 1,2 million de dollars à 112 organismes. Ces oeuvres offrent des programmes essentiels destinés aux enfants et aux jeunes.

7 M $ de dollars en 7 ans

Au cours des sept dernières années, la Fondation a remis plus de sept millions de dollars pour la construction de bibliothèques, la création de programmes de sport et de petits déjeuners et l’accès à des lignes d’écoute téléphonique, à des initiatives de santé mentale et de prévention de l’intimidation, à des centres pour les besoins spéciaux et à des cours de préparation à la vie quotidienne.

Les fonds recueillis ont permis de promouvoir l’activité physique et le jeu chez les enfants, quelles que soient leurs capacités, en plus d’aider les jeunes à risque à mieux comprendre à quel point l’éducation est essentielle pour leur avenir. La Fondation vient vraiment créer un avenir meilleur pour les enfants et les jeunes du Canada.

Comme toujours, les employés de Postes Canada y prendront part en organisant des collectes de fonds et en faisant des dons par l’intermédiaire du programme de retenue à la source Dix sous par jour. Le reste proviendra de dons de clients et de la vente de timbre-bénéfice.