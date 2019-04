Comment se démarquer par une marque privée ou publique?

Si faire de la route ne vous effraie pas et que vous être un transformateur, un artisan ou un producteurs qui désirent valoriser ses produits alimentaires à l’aide d’une appellation distinctive, l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA) peut vous aider. D’une durée de quatre heures, une formation sur ce sujet sera offerte au campus de l’ITA, le 21 mai à Saint-Hyacinthe.

Les participants seront en mesure de distinguer les catégories d’appellations et de termes valorisants prévues dans la Loi québécoise sur les appellations réservées et les termes valorisants et la Loi canadienne sur les marques de commerce. La formation les renseignera également sur la marche à suivre pour effectuer une demande de reconnaissance auprès du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV).

Les personnes qui le désirent peuvent s’inscrire ou trouver plus d’information sur cette activité dans le site Web du service de la formation continue de l’ITA, au ita.qc.ca/formationcontinue, en utilisant le chemin d’accès suivant : « Nos formations > Alimentaires > Aliments biologiques – Préparer et valoriser ».

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il offre des programmes de formation technique touchant les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ita.qc.ca.