Hôtel-Dieu : un contrat de 3,8 millions $ à une entreprise de Sorel-Tracy

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est a annoncé, le lundi 29 avril, l’octroi d’un contrat de plus de 3,8 millions $ à Pincor, une entreprise locale, dans le cadre du projet de modernisation de l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy.



L’entrepreneur général sera entre autres responsable de la construction du bâtiment qui abritera les deux nouvelles génératrices du centre hospitalier ainsi que du remplacement du réservoir d’huile. Il y aura également le remplacement de l’interrupteur de transfert automatique et la compartimentation des équipements électriques au sous-sol de l’hôpital qui devraient être effectués, lors de ces travaux. Ceux-ci devraient commencer au cours des prochaines semaines et se poursuivre jusqu'au printemps 2020.



Le CISSS de la Montérégie-Est entreprend des travaux importants pour moderniser l’Hôtel-Dieu. La construction de ce nouveau bâtiment et l’installation de nouvelles génératrices représentent le point de départ de ces travaux d’envergure.



Pincor se voit octroyer ce contrat à la suite d’un rigoureux processus d’appel d’offres public comme prévu par la loi.