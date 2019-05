Pour plus de sécurité dans les rues et à la suite de plusieurs mois d’analyse et d’évaluation, le conseil municipal a adopté un règlement pour abaisser la limite de vitesse à 40 km/h dans les quartiers résidentiels.

Les employés municipaux termineront dans les prochains jours l’installation de plus de 300 panneaux de signalisation sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy.