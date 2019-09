Lancement du guide Au delà des différences, ICI on collabore!

Grâce à un travail de longue haleine mené conjointement par le CISSS de la Montérégie Ouest et le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM), la Montérégie a désormais la chance de compter sur un nouvel outil : Au-delà des différences, ICI on collabore! Guide pour favoriser la collaboration et le partenariat entre les services éducatifs à la petite enfance et les services de réadaptation spécialisés pour l'intégration des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme.

En accueillant tous les enfants, indépendamment de leur condition sociale, culturelle ou physique, les CPE répondent au choix qu’a fait notre société : celui de soutenir la pleine participation sociale des enfants ayant des besoins particuliers, notamment en favorisant leur intégration en services éducatifs à la petite enfance.

Ce guide a été présenté lundi 23 septembre dans le cadre d’une conférence de presse tenue dans les locaux du RCPEM à Saint-Hubert. Devant une salle comble formée d’intervenants de la petite enfance et des services de réadaptation spécialisés, la directrice générale du RCPEM, Claudette Pitre-Robin, et la présidente directrice adjointe du CISSS de la Montérégie-Ouest, Céline Rouleau, ont toutes deux pris la parole. « Je suis fière de voir nos équipes faire preuve d’audace afin que nos enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme puissent bénéficier des meilleures interventions possibles. Ce guide témoigne de la volonté de consolider le partenariat entre nos deux réseaux afin de pouvoir offrir le meilleur à nos enfants », a mentionné madame Rouleau.

Sylvie Melsbach du RCPEM, et Élodie Bergeron du CISSS de la Montérégie-Ouest, qui pilotent le dossier dans leur organisation respective, ont également pris la parole. « Voilà plus de 4 décennies que nous travaillons de concert avec nos partenaires de la santé et des services sociaux à mieux intégrer les enfants à besoins particuliers dans nos services de garde », a-t-elle souligné fièrement.

La Table de concertation pour l’intégration des enfants handicapés en services de garde de la Montérégie, dont font partie plusieurs partenaires, cherche des solutions ou des ressources pour dénouer des situations, dont certaines complexes, liées à l’intégration d’enfants porteurs de handicaps ou de difficultés comportementales. Les représentantes de cette Table ont d’ailleurs profité de la conférence de presse pour souligner que le guide Au-delà des différences, ICI on collabore! permettra aux intervenantes des deux réseaux de mieux se connaître et de relever ensemble les défis propres à l’application du programme d’Intervention comportementale intensive (ICI) en service de garde.

« Malgré la volonté de nos milieux, et tous les efforts qui sont menés de part et d’autre, a conclu Sylvie Melsbach, nous restons vivement préoccupés par la situation que vivent les enfants besoins particuliers. Oui, d'année en année, les actions sont de plus en plus concertées entre le milieu de la petite enfance et le milieu des services de réadaptation spécialisés. Toutefois, il restera toujours beaucoup à faire et à réfléchir pour bien arrimer nos expertises et nos actions ».

Les participantes à cette conférence de presse étaient unanimes : si les besoins de ces enfants sont immenses, le guide Au-delà des différences, ICI on collabore! permettra sans aucun doute aux deux réseaux, en Montérégie mais aussi aux quatre coins du Québec, d’y répondre plus adéquatement.