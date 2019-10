Des activités variées et gratuites pour célébrer la littérature tout le mois

Dans le cadre d'Octobre le mois des mots, de nombreuses activités littéraires et gratuites sont proposées dans différents endroits culturels de Sorel-Tracy.

À compter du vendredi 4 octobre, conférences, discussions, ateliers d’écriture et pièces de théâtre sont au rendez-vous pour faire résonner l’amour des mots au coeur de la ville. Pour cette troisième édition, toutes les activités gravitent autour du thème de la migration.

Vous pouvez consulter la PROGRAMMATION COMPLÈTE ou encore, consulter la page Facebook OCTOBRE LE MOIS DES MOTS pour plus de détails!

Octobre le mois des mots

En 2017 est fondé le premier événement littéraire de Sorel-Tracy, soit Octobre le mois des mots. Cette initiative provient du désir d’un groupe d’amoureux de la littérature de rendre celle-ci plus accessible au grand public de la ville de Sorel-Tracy par l’organisation d’activités de qualité et d’envergure. Elle vise ainsi à positionner la région de Sorel-Tracy comme une destination littéraire et à susciter un engouement plus grand pour la lecture et l’écriture.