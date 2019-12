Réélections et nouvelles têtes à la Fondation du Cégep

À la suite de leur assemblée générale annuelle du 19 décembre dernier, les membres du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy ont réélu, à l’unanimité Sylvain Dupuis à la présidence de l’organisme.

M. Dupuis, président de la Fondation depuis novembre 2015, reconnaît la qualité du travail réalisé au fil des ans. Pour lui la fondation repose sur des bases solides, pour plusieurs raisons: les 21 ans de l’organisation qui justifient une bonne santé de la structure; la directrice, Myriam Arpin, en poste depuis 11 ans; l'arrivée d'une nouvelle adjointe administrative depuis l’automne, Anick Beauchemin et des activités de financement qui fonctionnent bien.

« Nos bénévoles et donateurs sont au rendez-vous, ajoute-t-il. Plusieurs membres ont renouvelé leur mandat avec grand intérêt sur le conseil d’administration et de nouveaux se sont ajoutés à l’équipe dont Christian Albert, enseignant au Cégep de Sorel-Tracy, Élisabeth Aussant de Transport Vilmik et Stéphanie Gramina d’ArcelorMittal. Nous sommes également fiers d’offrir à la communauté collégiale et à la population une représentation équilibrée hommes-femmes au sein de notre conseil d'administration. »

Le conseil d’administration est formé des personnes suivantes pour l’année 2019-2020 :

• Président, Sylvain Dupuis, Maire de Saint-Ours, La Chambre de commerce de Sorel-Tracy;

• 1ère vice-présidente, Patricia Salvas, Lussier Dale Parizeau Assurances et services financiers;

• 2e vice-président, Jocelyn Cayer, travailleur autonome;

• Trésorière, Stéphanie Desmarais, Cégep de Sorel-Tracy;

• Secrétaire, Christian Albert, Cégep de Sorel-Tracy.

Les administrateurs sont :

• Élisabeth Aussant, Transport Vilmik;

• Marilou Chapdelaine, Fromagerie Bel Canada;

• Denis Cossette, Desjardins;

• Stéphanie Gramigna, ArcelorMittal;

• Jessica Mireault, Restaurants Le Belvédère;

• Marcel Rainville, Journal Les 2 Rives;

• Patrick Sauvé, IAMGOLD;

• Julie Traversy, Rio Tinto Fer et Titane;

• Marie-Philippe Villiard, Ageecst Sorel-Tracy.

La direction de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est assurée par Myriam Arpin depuis décembre 2008. Pour seconder la directrice, Anick Beauchemin est en poste depuis quelques semaines. Le conseil d’administration est toujours autant motivé à soutenir les étudiants dans leur cheminement scolaire et souhaite supporter le Cégep de Sorel-Tracy dans sa mission éducative.

Grâce à l’implication de ses donateurs et à la mise en place d’activités de financement au cours de l’année, la Fondation peut atteindre ses objectifs. Vu que la structure est le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge dans la région pour la période des Fêtes, les profits de la campagne profitent donc aux étudiants du Cégep de Sorel-Tracy.