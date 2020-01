CAAP Montérégie : le directeur général Jean Thouin prend sa retraite

Celui qui a été un des fondateurs du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Montérégie (CAAP Montérégie) en 1993 tirera sa révérence au printemps prochain. Jean Thouin laissera les rênes de l’organisme régional après plus de 22 ans à la direction générale.

La Montérégie : une grande région à desservir

Avec sa population de plus de 1 500 000 habitants, la région administrative de la Montérégie recense le plus grand nombre d’installations avec entre autres huit centres hospitaliers, trente-neuf centres locaux de services communautaires (CLSC) et points de services, cinquante-huit centres d’hébergement (CHSLD) ainsi que 20 000 places en résidences privées pour aînés.

« À l’époque, porter plainte dans le milieu de la santé ne se faisait pas mais les besoins étaient bien présents » se rappelle le directeur général. « Avec l’équipe de travail, un dossier à la fois, le processus de plainte s’est installé ».

L’approche du personnel soignant et administratif des établissements a changé. Il y a maintenant un processus d’amélioration continue de la qualité et des commissaires aux plaintes dans les établissements. « Désirer améliorer ses pratiques et ne pas répéter les erreurs, c’est tout à l’honneur des équipes de notre système de santé » poursuit M. Thouin. « Et par sa mission, le CAAP Montérégie contribue à améliorer et à valoriser les établissements de santé de la région ».

Ce qui a motivé et inspiré Jean Thouin aux cours des années, c’est le courage dont font preuve les personnes qui portent plaintes. « Malgré la crainte et l’inquiétude qu’elles ressentent. L’inexpérience face à ce milieu peut être intimidant. Il y a des personnes qui posent le geste, s’engagent dans cette démarche et cela bénéficie à tous ».

Plus de 1000 plaintes enregistrées en 2018

Pour l’année 2018, plus de 1 000 requêtes ont été enregistrées au CAAP Montérégie. « La population vieillissante fréquente davantage les établissements de santé et elle est mieux informée. Le nombre de requête augmente chaque année, constate Jinny Robichaud, présidente du conseil d’administration. La personne qui succédera au poste de direction générale ne manquera pas de défi et elle sera accompagnée par une excellente équipe et un conseil d’administration motivé ».

Pour Jean Thouin, ce ne sont pas les défis et les projets personnels qui manquent. Maintenant qu’il aura du temps, il compte s’adonner beaucoup plus souvent à la course automobile slalom qu’il affectionne et faire un détour par le Sud des États-Unis. Il songe même à revenir à sa passion de jeunesse : la conception mécanique.