Insécurité alimentaire : plus de 100 000 portions redistribuées par le CISSS de la Montérégie-Est

Fier partenaire du Programme de récupération alimentaire de La Tablée des Chefs, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a redistribué l’an dernier plus de 100 000 portions de ses surplus sains et nutritifs à ceux qui sont dans le besoin.

Au total, sept installations de notre territoire participent à cette initiative qui, en plus de nourrir la population, permet de détourner la matière organique des sites d’enfouissement et ainsi réduire les gaz à effet de serre tout en réduisant notre empreinte écologique.

Les surplus alimentaires sont récupérés par les organismes communautaires partenaires directement dans nos installations avant d’être redistribués aux personnes souffrant d’insécurité alimentaire, et ce, dans le respect des normes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Bilan 2019

• Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil : 23 238 portions (6971 kg)

• Hôtel-Dieu de Sorel : 13 074 portions (3922 kg)

• Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe : 21 667 portions (6498 kg) de février 2019 à janvier 2020

• Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe : 34 178 portions (10 250 kg) de février 2019 à janvier 2020

• Centre d’hébergement de Contrecoeur : 1704 portions (511 kg)

• Centre d’hébergement De Lajemmerais de Varennes : 3470 portions (1041 kg)

• Centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance de Sorel-Tracy : 10 745 portions (3224 kg) Organismes participants

• D’un couvert à l’autre (RLS Pierre-Boucher)

• Moisson Maskoutaine (RLS Richelieu-Yamaska)

• La Porte du passant (RLS Pierre-De Saurel)

« Comme la santé passe notamment par une saine alimentation, le Programme de récupération alimentaire de La Tablée des Chefs s’inscrit parfaitement dans notre mission de santé, affirme France Le Blond, directrice adjointe des services techniques, volet services d’hôtellerie, CISSS de la Montérégie-Est. Nous sommes heureux de redonner à la communauté et de contribuer au bien-être de la population. »