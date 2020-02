Les membres du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel demandent une rencontre avec la ministre Danielle McCann

L’offre et l’accès local des services en santé offerts dans la région étant des enjeux qui préoccupent grandement les conseillers régionaux de la MRC de Pierre-De Saurel, ceux-ci ont adopté une résolution afin d’avoir une rencontre avec la ministre de la Santé et des Services sociaux.

Ils souhaitent ainsi discuter de vive voix de leurs inquiétudes dans ce dossier et des enjeux de nature politique y étant liés pour mieux saisir les orientations stratégiques de la ministre par rapport au territoire de la MRC.

Le 12 février, le Conseil de la MRC a rencontré Louise Potvin, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME). Il s’agissait de la seconde rencontre entre eux depuis l’automne dernier, moment où Mme Potvin avait d’ailleurs manifesté son intention de rencontrer régulièrement les représentants de la MRC afin d’échanger sur différents sujets ou préoccupations, de transmettre l’information et de discuter des projets en cours et à venir.

« Ces rencontres sont essentielles afin de maintenir un contact direct et régulier entre les deux instances et ainsi faciliter la compréhension, par les deux parties, des enjeux et des faits observés », mentionne Gilles Salvas, préfet de la MRC.

« Toutefois, il devient important pour les conseillers régionaux de sensibiliser directement la ministre sur leurs préoccupations et leur volonté concernant l’offre régionale en services de santé. Nous voulons aussi connaître les intentions du gouvernement pour notre région. Il nous importe, en tant qu’élus de la MRC, d’assurer l’optimisation des services offerts à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel depuis plus de 70 ans, au bénéfice de notre population », conclut M. Salvas.

Une copie de la résolution adoptée le 12 février par le Conseil de la MRC pour rencontrer la ministre de la Santé et des Services sociaux sera transmise au député de Richelieu, Jean Bernard Émond, afin de bénéficier de sa collaboration.