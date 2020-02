Grand succès pour le mini-colloque sur l’éveil artistique des tout-petits

Le mercredi 12 février, Culture Montérégie organisait un mini-colloque sur l’éveil artistique des tout-petits.

Affichant complet, l’événement a réuni à Longueuil plus d’une soixantaine de personnes du milieu artistique et de l’éducation venues se nourrir des expériences et du travail des conférencières invitées.

« Ce mini-colloque s’est avéré très profitable pour le milieu. Il est primordial d’aider les artistes à développer leurs connaissances au sujet de cet auditoire particulier des 0 à 5 ans. L’art est une occasion, dès le plus jeune âge, d’éveiller l’intelligence et les sens, relate Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie. Notre but est d’inspirer, de partager des connaissances, de stimuler l’offre pour les tout-petits en Montérégie. »

Au nombre des conférencières : Hélène Boucher, professeure en pédagogie musicale à l’UQAM et chercheuse sur l’effet de la musique dans le développement des enfants de 0 à 5 ans, a livré un vibrant plaidoyer pour la chanson traditionnelle comme courroie de transmission de notre culture et liant social.

Patricia Boyer, responsable des programmes éducatifs scolaires au Musée des beaux-arts de Montréal, est venue présenter des façons d’aborder les œuvres d’art avec les tout-petits.

Karine Gaulin, fondatrice de la compagnie Les Chemins Errants, est venue partager avec une touchante poésie, quelques-uns des processus de création qu’elle emprunte pour produire ses œuvres visuelles et sonores. Elle témoignait de la réceptivité et de l’enthousiasme des jeunes spectateurs qu’elle côtoie à l’année.

L’anthropologue et muséologue Nicole O’Bomsawin, militante pour la diffusion et la protection de la culture traditionnelle abénakise, s’est donné pour mandat de faire connaître les danses de son peuple aux enfants. Elle témoignait de ce que cela leur apporte : équilibre, communication, capacité de se toucher les uns les autres et de se faire confiance, joie de bouger et connaissance du patrimoine.

D’autres intervenantes sont venues partager leurs expériences dans des tables d’échanges : Dominique Renaud, directrice de Strada, organise pour la Fanfare Fanfaronne des tournées qui emmènent les musiciens partout dans le monde ; Marion Delpierre, directrice artistique et générale des Petits Bonheurs, un festival qui a essaimé et chapeaute aujourd’hui un réseau de 18 diffuseurs qui présentent leur édition de l’événement ; Karine St-Arnaud, marionnettiste, metteure en scène, médiatrice culturelle et directrice artistique du Théâtre sous la main, font partie de l’équipe-école des Casteliers, un diffuseur voué aux arts de la marionnette ; Sandy Bessette, cofondatrice de l’organisme la Marche du crabe, produit des spectacles immersifs pour nourrissons, des créations multidisciplinaires ancrées dans l’expérience kinesthésique du spectateur ; NathB, photographe, déploie depuis 2013 une pratique artistique unique avec des enfants à qui elle offre de faire de la photo, et ce, dès l’âge de 4 ans ; et Sylvie Vandal, coordonnatrice du projet J’inviterai l’enfance à Cowansville qui a permis de réaliser des stages de création en milieu de garde.

Des balados des conférences ont été enregistrés et seront bientôt disponibles en ligne.

Notons que cet événement se voulait écoresponsable avec compostage des déchets et distributeur d'eau. De plus, les surplus du dîner ont été remis à l'organisme L'Antre-Temps une auberge du coeur de Longueuil.