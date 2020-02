La MRC de Pierre-De Saurel mettra à jour sa politique des aînés

Grâce à une subvention de 96 000 $, la MRC de Pierre-De Saurel réalisera la mise à jour de sa politique des aînés et poursuivra sa démarche Municipalité amie des aînés (MADA) sur le territoire.

La MRC coordonnera également celles de chacune des municipalités.

Le Conseil de la MRC a présenté, en mai dernier, une demande d’aide financière collective dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère de la Santé et des Services sociaux. Représentant 26 % de la population de la MRC, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus est supérieure à celle observée en Montérégie.

« L’ensemble des municipalités a résolu de participer à la réalisation de la démarche MADA. La mise à jour des politiques des aînés permettra de maintenir des actions répondant aux besoins toujours grandissants des aînés sur notre territoire », se réjouit le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, Gilles Salvas.

« Ce sera l’occasion de donner rendez-vous à la population et aux partenaires afin d’évaluer les retombées du premier plan d’action et de réfléchir ensemble sur la manière dont nous développerons, à l’échelle régionale, la vision d’une société ouverte et inclusive », ajoute Vincent Deguise, président du comité régional de la famille et des aînés.

Comité qui a d’ailleurs été mandaté par le Conseil de la MRC pour coordonner cette démarche, en concertation avec les travailleurs du milieu, les citoyens et la table de concertation des aînés « Agir pour mieux vieillir ».

Bilan des réalisations

La reconnaissance MADA de la MRC de Pierre-De Saurel, et des municipalités qui la composent, avait été obtenue en 2015.

La démarche a entre autres permis la réalisation de divers projets, tels que : programme PAIR, travailleuse de milieu auprès des aînés vulnérables, vigie citoyenne le Phare des aînés, Salon des aînés, Aînés actifs, bonification du service de popote roulante en milieu rural, reconnaissance du 1er octobre comme étant la Journée nationale des aînés, service de transport collectif rural, projet logement intergénérationnel, bottin des ressources pour aînés, guide accessibilité universelle, émission « Matière grise » à MATV, programme Secours adaptés.