Préparer l’adaptation des fermes aux changements climatiques, le plan du forum régional Agriclimat

Un grand forum régional visant à préparer les fermes de la Montérégie aux changements climatiques se prépare. Il se déroulera le 25 mars prochain, au Club de golf Rive-Sud à Saint-Basile-le-Grand, de 9 h 30 à 15 h. Cet événement vise à regrouper une soixantaine de producteurs et d’intervenants afin d’apporter les dernières bonifications aux plans d’adaptation élaborés pour améliorer la capacité d’adaptation du secteur agricole aux changements climatiques.

Le Forum régional Agriclimat est organisé en collaboration avec les différents clubs conseils en agroenvironnement de la région. Durant la journée, les participants se verront présenter les scénarios climatiques du futur dans la région ainsi que le plan d’adaptation régional de l’agriculture aux changements climatiques proposés.

Par la suite, des tables de travail identifieront les priorités collectives d’adaptation pour se doter d’un plan d’action. Au courant de la journée, une évaluation des émissions de gaz à effet de serre chez l’entreprise Céréales Bellevue sera aussi présentée aux participants. Une dizaine d’événements similaires se dérouleront un peu partout au Québec d’ici la fin du mois d’avril.

Inscriptions gratuites

Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 20 mars, directement en ligne ou par téléphone : 450 454-5115 poste 6282. Le dîner est offert gratuitement. Plus de 300 agricultrices et agriculteurs de la Montérégie ont contribué au projet Agriclimat en participant aux nombreuses conférences organisées afin de démystifier les changements climatiques et mieux anticiper leurs impacts sur le secteur agricole. Divers sujets ont été abordés comme la gestion de l’eau, la gestion intégrée des ennemis des cultures, la santé des sols, la régie des troupeaux et les conditions d’élevage.

Agriclimat : une démarche provinciale

Initiée il y a maintenant 3 ans, la démarche provinciale Agriclimat, à la quelle plus de 2 000 producteurs ont participé, a pour objectif d’amorcer un vaste processus de réflexion afin de préparer les fermes au scénario climatique de 2050. Ce processus de travail a permis notamment d’identifier des mesures qui faciliteraient l’adoption de nouvelles pratiques agricoles.