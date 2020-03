Coronavirus: les écoles et les centres administratifs fermés demain

Demain, vendredi 13 mars, en raison du contexte de la COVID-19, tous les établissements scolaires seront fermés. L'information a été confirmée ce soir par la commission scolaire de Sorel-Tracy.

La commission scolaire a annoncé suspendre les cours prévus le vendredi 13 mars, tant pour les écoles primaires et secondaires que pour les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes. Les services de garde et le centre administratif seront également fermés pour la journée.

À moins d’avis contraire, les activités des établissements de la Commission scolaire reprendront normalement le lundi 16 mars.