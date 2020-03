Coronavirus : le Carrefour naissance-famille fermé jusqu'au 29 mars

Suite à l’annonce du premier ministre le 15 mars, le carrefour naissance-famille s'est trouvée, à l'instar de nombre d'organismes, de fermer complétement la totalité de la structure jusqu’au 29 mars.

Le Carrefour naissance-famille sera donc fermé jusqu’au 29 mars minimalement, afin de réduire la propagation et la progression possible de personnes infectées dans la population québécoise.

Cette situation peut être évolutive. Les citoyens seront informés des mises à jour sur ce sujet dès que possible via les réseaux sociaux et par courriel.

Pour tout cas possible de COVID-19, veuillez-vous référer à la ligne d’information générale COVID-19 au 1-877-644-4545.