La collecte de sang des Promenades de Sorel approche

Les Promenades de Sorel vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra durant 3 jours, soit le mercredi 25 mars de 11 h à 17 h, le jeudi 26 mars de 11 h à 18 h ainsi que le vendredi 27 mars de 11 h à 18 h.

Elles auront lieu dans la Cour centrale des Promenades de Sorel situées au 450, boulevard Poliquin à Sorel-Tracy.

L’objectif de cet événement est d’accueillir 225 donneurs.

Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. La réserve collective de sang appartient à tous. Peu importe où le sang est recueilli, il est transformé et testé, puis acheminé là où sont les besoins…là où il est nécessaire pour contribuer à sauver des vies.

Chaque jour, Héma-Québec doit prélever au moins 1000 dons de sang afin de répondre à l’ensemble des demandes des hôpitaux québécois.

Qui peut donner? Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’HémaQuébec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?

Si vous avez voyagé récemment, vérifiez si votre destination est considérée à risque pour la malaria, le virus Zika ou autres virus similaires.

Rappelons qu'Héma-Québec a pour mission de fournir avec efficience des composants et substituts sanguins, des tissus humains et du sang de cordon sécuritaire, de qualité optimale et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population québécoise; d’offrir et développer une expertise, des services et des produits spécialisés et novateurs dans les domaines de la médecine transfusionnelle et de la greffe de tissus humains.

Héma-Québec, c’est près de 1 300 employés, plus de 300 000 présences de donneurs sur des sites de collecte de sang par année, 16 000 bénévoles et plus de 500 000 produits sanguins livrés annuellement aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.