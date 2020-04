La COVID-19 a maintenant fait plus de 1,000 morts au Québec

Plus de 1,000 personnes sont maintenant décédées de complications liées au coronavirus au Québec, soit un total de 1,041, a révélé aujourd’hui le premier ministre François Legault lors de son point de presse quotidien.

102 décès se sont ajoutés et 20,126 personnes sont désormais infectées par la maladie.

3 personnes de plus sont aux soins intensifs tandis que 4,048 se sont rétablies après avoir contracté le virus.

M. Legault a encore une fois offert ses condoléances aux familles qui ont vu des proches périr, tout en rappelant que l’urgence demeure dans les résidences pour personnes âgées.

« C’est important de mentionner que sur les 1,041 décès qu’on a jusqu’à présent, il y en a 850 qui se sont produits dans des résidences pour aînés, a indiqué M. Legault. Le grand défi reste là. Mais sur les 2,600 résidences au Québec, il y en a 2,300 où il n’y a aucun cas. Dans les 300 où c’est le cas, il y en a 220 où c’est sous contrôle. »

Effort collectif

Le premier ministre s’est aussi réjoui des efforts pour amener des bras dans les CHSLD.

1,000 postes ont été comblés, sur les 2,000 personnes qu’on recherchait.

« On a eu des médecins, des infirmières, des préposés et des étudiants qui ont confirmé leur travail, en grande partie à temps plein. C’est une bonne nouvelle et on a confiance que d’ici demain, avec tous ceux qui ont fait signe, on devrait être capable de combler les 1,000 postes qui restent à combler. La situation devrait être sous contrôle d’ici demain soir pour ce qui concerne le personnel. Je veux leur dire un énorme merci. C’est un effort collectif qui est courageux. »