Comment porter un masque de la bonne façon, maintenant qu’il est obligatoire?

Avant même qu’il soit rendu obligatoire pour les 12 ans et plus dans les lieux publics et fermés à partir de ce samedi, il était facile de constater que malgré leurs bonne intentions, plusieurs personnes ne portaient pas correctement leurs masques alors que son usage était fortement recommandé.

Or un masque mal enfilé est un masque inefficace selon les experts, ce qui équivaut à ne pas en porter du tout.

Pour qu’il soit efficace afin de ne pas propager le coronavirus, il fait bien l’enfiler et l'ajuster.

Voici les consignes de base :

1. Lavez-vous les mains avant de mettre votre couvre-visage.

2. Placez le couvre-visage sur le nez et la bouche à l’aide d’une main. À l’aide de l’autre main, fixez-le derrière vos oreilles avec les élastiques (ou la ficelle).

3. Ajustez votre couvre-visage sur votre nez et sous votre menton.

4. Lavez-vous les mains après avoir mis votre couvre-visage.

5. Changez le couvre-visage s’il est humide, souillé ou endommagé.

6. Ne gardez pas le couvre-visage accroché à votre cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur votre visage et évitez de le toucher. Si vous touchez votre couvre-visage pendant que vous le portez, lavez-vous les mains.

7. Pour retirer le couvre-visage, saisissez uniquement les élastiques (ou les ficelles) sans toucher le devant du couvre-visage.

8. Repliez les parties extérieures du couvre-visage l’une sur l’autre et déposez-le dans un sac propre. Lavez votre couvre-visage dès votre retour à la maison avec le reste de votre lessive.

9. Si vous avez des inconforts lorsque vous portez un masque ou un couvre-visage, commencez par le mettre une courte période à la maison en regardant la télé par exemple. Ainsi, vous vous habituerez à le porter et pourrez juger s’il est suffisamment confortable pour vos sorties. Vous pouvez également essayer différents types de masques ou de couvre-visages. Choisissez-en un avec lequel vous êtes confortable. Vous pouvez également en parler à un médecin ou à pharmacien.

Rappelons en terminant que le port du couvre-visage sera également obligatoire à partir du 18 juillet pour accéder à un hall d’entrée, une aire d’accueil ou un ascenseur d’un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation ou pour y circuler.