La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel reçoit 4 fleurons

La Corporation des Fleurons du Québec procédait récemment au 15e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2020. Cet événement 100 % virtuel réunissait plus de 100 élus et représentants municipaux qui étaient impatients que les résultats de leur classification soient dévoilés. Parmi eux, ceux de Saint-Joseph-de-Sorel.

Cette journée a aussi été l’occasion de connaître les finalistes et gagnants des prix Reconnaissance des Fleurons et de parfaire les connaissances des participants sur deux sujets d’actualité : le foodscaping et les stationnements écologiques.

Des 68 municipalités évaluées cette année, 10 ont obtenu un fleuron de plus et la vaste majorité a progressé dans la grille de classification. La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a su bonifier considérablement son pointage pour atteindre 4 fleurons grâce à ses efforts constants au cours des trois dernières années.

La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts consentis par la Ville de Saint-Joseph- de-Sorel et toutes les municipalités récompensées à travers la province pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de leurs citoyens.

Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public.

Actuellement, 43 % des Québécois résident dans une municipalité ayant obtenu des fleurons. En 2020, elles sont 348, dans toutes les régions du Québec, à les afficher fièrement! Une démonstration de l’intérêt grandissant des collectivités à verdir, embellir et améliorer leur environnement. Pour découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 15e édition de classification horticole des Fleurons du Québec disponible sur le site Internet www.fleuronsduquebec.com.