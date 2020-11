Préparer l'adaptation des fermes de la Montérégie aux changements climatiques

Les agricultrices et les agriculteurs ainsi que les intervenants agricoles de la Montérégie sont invités à participer au Forum virtuel Agriclimat qui se déroulera en ligne, le 4 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30.

L’événement vise à parachever les travaux de recherche amorcés pour améliorer la capacité d’adaptation des fermes aux changements climatiques. Le Forum virtuel Agriclimat est organisé par la Fédération de l’UPA de la Montérégie, en collaboration avec le Club Agri Conseils Maska.

Déroulement de l’activité

Les participants pourront découvrir les scénarios climatiques anticipés pour la région et ils seront invités à réagir à la proposition de plan d’adaptation régional de l’agriculture aux changements climatiques. Par la suite, des tables de travail identifieront les priorités collectives d’adaptation selon cinq grands secteurs agricoles :

Laitier, bœuf et fourrages Grandes cultures Maraîchers Porcs et volailles Acéricole et forestier

Les projets potentiels retenus à chaque table de travail seront présentés. L’exercice permettra notamment d’identifier les mesures facilitantes pour l’adoption de nouvelles pratiques agricoles par type de production.

Inscriptions gratuites

Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 30 novembre, directement en ligne, à l’adresse suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/ MDVZMF6 ou par téléphone : 450 454-5115 poste 6282. Rappelons qu’initialement, l’événement devait se dérouler en mars dernier, mais a toutefois été annulé en raison de la pandémie. Une dizaine d’événements similaires se dérouleront un peu partout au Québec d’ici la fin de l’année en cours.

Agriclimat : une démarche provinciale

Initiée il y a maintenant trois ans, la démarche Agriclimat vise à instaurer un vaste processus de réflexion afin de préparer les fermes au scénario climatique de 2050. Plus de 300 agricultrices et agriculteurs de la Montérégie ont participé aux nombreuses conférences organisées afin de démystifier les changements climatiques et mieux anticiper leurs impacts sur le secteur agricole.