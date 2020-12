L’APTS soutient les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale

Plusieurs groupes de femmes de la Montérégie ont lancé une campagne de sensibilisation dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, qui s’est terminée le 6 décembre avec la commémoration de l’attentat à l’École Polytechnique de Montréal.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), organisation constituée à 85 % de femmes, participe à cette campagne chaque année.

« Nous souhaitons que ces événements tragiques permettent de reconnaître les formes de violence dont les femmes sont encore trop souvent les victimes. Ensemble, agissons pour nous protéger et éliminer ces violences », déclare Émilie Charbonneau, représentante nationale de l’APTS en Montérégie-Est.

« Pour l’édition 2020, nous avons souhaité encourager 3 maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale sur notre territoire, soit le Carrefour pour Elle à Longueuil, La Clé sur la Porte à Saint- Hyacinthe et la Maison la Source à Sorel-Tracy. Ces organismes ont pour mission d’assurer une sécurité physique et un soutien psychologique aux femmes ainsi qu’à leurs enfants pendant leur hébergement, en plus de les aider à développer leur capacité d’affirmation pour rompre avec la violence », ajoute Judith Harvey, directrice de l’exécutif local de l’APTS au CISSS de la Montérégie-Est.

L’arrivée des femmes dans une maison d’hébergement se passe souvent dans un contexte d’urgence et, tout comme leurs enfants, elles ont comme seul bagage les vêtements qu’elles portent. Pour faciliter cette transition, l’APTS leur fait don de pyjamas neufs et de chocolats pour ajouter un peu de douceur à leur séjour. Le syndicat a sollicité l’appui de commerces de la région afin de prendre part à cette initiative. Plus d’une trentaine de femmes de la région recevront ainsi ce cadeau grâce à la participation extraordinaire de mesdames Priscillia Paquin et Alexie Monette, du magasin Reitmans des Galeries de Saint-Hyacinthe, que l’APTS remercie chaleureusement, ainsi que les femmes du Centre Ressources-Femmes d’Acton Vale, qui ont concocté les chocolats.