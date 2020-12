Tendance à la hausse dans les urgences des hôpitaux de la Montérégie, sauf à Sorel

Après quelques jours à la baisse, le taux d'occupation des salles d'urgence de la Montérégie est de nouveau en hausse alors que cinq hôpitaux se trouvent actuellement en situation critique. En moyenne, la région affiche un taux d'occupation de 122 % en ce mardi 15 décembre.

Cet outil répertorie le taux d’occupation des salles d’urgences du Québec et est mis à jour à toutes les heures. Le plus haut taux enregistré actuellement est au centre hospitalier Anna-Laberge de Châteauguay qui affiche un taux d'occupation de 156%. Sur les 32 civières disponibles sur place, 50 sont occupées. De ce nombre, 22 patients y sont depuis 24 heures et 11 le sont depuis les 48 dernières heures.

Voici les résultats pour les autres salles d’urgences:

2) Hôpital Honoré-Mercier: 150%;

- 26 civières disponibles;

- 39 civières occupées;

- 16 patients sur place depuis 24h;

- 2 patients sur place depuis 48h;

3) Hôpital Pierre Boucher: 146%

- 35 civières disponibles;

- 51 civières occupées;

- 15 patients sur place depuis 24h;

- 3 patient sur place depuis 48h;

4) Hôpital Charles-Lemoyne: 116%;

- 43 civières disponibles;

- 50 civières occupées;

- 6 civières sur place depuis 24h;

- 1 civières sur place depuis 48h;

5) Hôpital du Suroît: 113 %;

- 32 civières disponibles;

- 36 civières occupées;

- 10 patients sur place depuis 24h;

- 7 patients sur place depuis 48h;

Palier orange:

6) Hôpital du Haut-Richelieu: 92%;

- 37 civières disponibles;

- 34 civières occupées;

- 15 patients sur place depuis 24 h;

- 6 patients sur place depuis 48h;

Palier vert:

7) Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel: 76%;

- 17 civières disponibles;

- 13 civières occupées;

- 0 patients sur place depuis 24h;

- 0 patients sur place depuis 48h;

8) Hôpital Barrie-Memorial: 60%;

- 5 civières disponibles;

- 3 civières occupées;

- 0 patients sur place depuis 24h;

- 0 patient sur place depuis 48h;

Rappelons qu'il existe sur le territoire de la Montérégie plusieurs alternatives aux salles d'urgence des hôpitaux. Les citoyens sont invités à s'y rendent qu'en cas d'extrême nécessité.