Comment éviter le gel de canalisation pendant la saison hivernale?

Il serait dommage que le temps des Fêtes soit gâché par le bris ou le gel d’un tuyau d’eau à votre domicile.

Que faire si on remarque que l’un des tuyaux d’alimentation en eau de notre résidence est gelé? Selon CAA-Québec, il faut agir rapidement pour éviter l’éclatement et les dommages qui pourraient s’en suivre.

Premièrement, trouvez le tuyau gelé. Cette étape sera plus facile si vous connaissez bien la structure de la résidence et ses faiblesses en isolation. Les canalisations localisées près des murs extérieurs sont plus susceptibles de geler surtout lorsqu’il s’agit de murs exposés au nord.

Le tuyau gelé peut se situer dans les placards, armoires de cuisine, armoires de salle de bain. C’est la formation de givre sur le tuyau qui permettra de déterminer la partie touchée.

Dégeler en toute sécurité

Mais comment dégeler un tuyau gelé? L’outil idéal pour le faire sans danger est le séchoir à cheveux. CAA-Québec recommande d’ouvrir le robinet et déplacez ensuite le séchoir lentement vers la partie gelée en vous assurant de répartir la chaleur uniformément.

Vous n’avez pas de séchoir? Les petits radiateurs à ventilation mécanique ou radiants, lampes chauffantes ou une ampoule électrique de forte puissance sont de bonnes alternatives.

Fait important: il faut placer la source de chaleur quelques minutes à proximité du tuyau, puis l’approchez progressivement. Attention: ne mettez pas la source de chaleur directement en contact avec le tuyau, ni bien sûr avec toute matière environnante potentiellement inflammable.

Prévenir les problèmes de plomberie gelée

Le gel de tuyauterie peut souvent être évité. Voici quelques options pour améliorer de façon permanente l’isolation de vos tuyaux:

- Installez des gaines de mousse autour des tuyaux;

- Entourez la canalisation «frileuse» avec des bandes isolantes;

- Enroulez un câble chauffant autour du tuyau, et branchez-le pour prévenir le gel;