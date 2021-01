Avez-vous votre trousse hivernale d'urgence ?

Chaque véhicule devrait être équipé d’une trousse de secours regroupant le nécessaire pour se débrouiller en cas d’imprévus. Nos hivers québécois nécessitent toutefois d’y inclure quelques éléments pour être bien préparés. Petit ajout cette année : le masque.

Pour rouler l’esprit tranquille, CAA-Québec propose de consulter son guide de survie hivernale et ses 12 éléments indispensables pour une trousse hivernale d’urgence bien garnie.

1 - Un balai à neige et un grattoir

Il existe une grande variété de modèles, alors prenez le temps de choisir celui qui vous convient le mieux. Assurez-vous qu’une extrémité du balai est munie d’un grattoir et que ses poils ne risquent pas d’abîmer la peinture de votre véhicule.

2 - Une pelle

Cet instrument vous sera fort utile si vous vous enlisez dans la neige. Optez pour une pelle compacte qui n’encombrera pas le coffre de la voiture. Les modèles rétractables conviennent parfaitement.

3 - Une lampe de poche

Elle doit être dotée d’un faisceau large offrant différentes intensités d’éclairage. Veillez à changer régulièrement les batteries ou à vous procurer un modèle avec piles rechargeables. Certaines lampes disposent même d’un très pratique port USB.

4 - Une couverture et des vêtements chauds

La couverture doit être étanche, à l’épreuve du vent et dotée d’une surface aluminée conçue pour réfléchir la chaleur corporelle. En cas de panne, elle vous gardera au chaud en attendant l’arrivée de l’assistance routière de CAA-Québec. Sinon, une couverture en laine polaire peut aussi faire l’affaire, mais vous protégera moins du vent. Ayez aussi des gants, une tuque et un foulard de rechange sous la main.

5 - Un sac d’abrasif et des plaques d’adhérence

La litière non agglomérante et le sable sont très efficaces pour vaincre les plaques de glace et la neige qui peuvent gêner les déplacements de la voiture. Évitez de déposer un sac de sel dans votre coffre: il pourrait provoquer de la rouille. Encore mieux : les dispositifs d’adhérence («traction aids») aideront à dégager votre véhicule enlisé dans la neige ou immobilisé sur une plaque de glace.

6 - Un chiffon ou un rouleau de papier essuie-tout

Il sera fort apprécié pour éponger toute fuite liquide ou pour garder les mains propres lors d’un changement de pneu imprévu.

7 - Des câbles de survoltage et des plaques d'adhérence

En période de grand froid, les câbles de démarrage pourraient s’avérer très utiles si la batterie de votre voiture est à plat.

8 - Des tapis d’hiver

Dotés de rainures profondes spécialement conçues pour recueillir l’eau, la neige et le sel, les modèles d’hiver sont faits d’un matériel résistant au froid qui ne craque pas lorsque le mercure chute.

9 - Du liquide lave-glace

Pour affronter le cocktail météo hivernal, ne partez pas sans une réserve de liquide lave-glace enrichi d’un produit antigel pouvant supporter des températures allant jusqu’à – 40 °Celsius.

10 - Des collations sèches

En cas de panne, vous devrez peut-être patienter de longues heures avant l’arrivée des secours. Gardez des aliments non périssables dans la voiture. Les barres tendres sont un excellent choix.

11 - De l’eau

Optez pour des bouteilles réutilisables en silicone qui sont plus écologiques et n’éclateront pas sous l’effet du froid. Remplissez-les d’eau fraîche avant le départ.

12 - Une trousse d’urgence

Il existe sur le marché des trousses de dépannage contenant tout le nécessaire pour se débrouiller en cas de pépin routier. Pour vous simplifier la vie, choisissez un modèle qui renferme également une trousse de premiers soins.