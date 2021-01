Cinq choses à savoir sur le vaccin contre la COVD-19

En 2021, plusieurs Québécois seront vaccinés contre la COVID-19. Approuvé par Santé Canada à la fin de l'année 2020, le vaccin doit être administré en deux doses, à intervalle de trois semaines entre chacune.

Voici autres cinq choses à savoir sur celui-ci:

1) Le vaccin est approuvé pour les personnes de 16 ans et plus. Son efficacité pour les jeunes de moins de 16 ans n’a pas encore été démontrée puisque trop peu d’enfants ont participé aux tests. La vaccination des enfants et des femmes enceintes sera déterminée en fonction d’études à venir sur la sécurité et l’efficacité des vaccins chez ces personnes;

2) Une dose de 0,3 mL du vaccin est administrée par injection dans le muscle du bras et pour qu’il soit plus efficace, deux doses sont de mises une dose initiale, puis une deuxième dose 21 jours plus tard;

3) D’après des études menées auprès d’environ 44 000 participants, le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 a réussi à 95 % à prévenir l’infection par le virus dès la semaine suivant l’administration de la deuxième dose;

4) Comme pour tout vaccin, celui contre la COVID-19 peut présenter des effets secondaires légers ou modérés, et ceux-ci peuvent durer plusieurs jours. Des symptômes comme de la douleur à l’endroit de l’injection, de la fatigue, de la fièvre et des frissons sont possibles. Toutefois, aucun effet indésirable grave n’a été identifié à ce jour.

5) Au Québec, une priorisation préliminaire des groupes à vacciner a été élaborée comme suit:

- les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les CHSLD ou dans les ressources intermédiaires et de type familial;

- Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers;

- Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée pour aînés ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées;

- Les communautés isolées et éloignées.;

- Les personnes âgées de 80 ans ou plus;

- Les personnes âgées de 70 à 79 ans;

- Les personnes âgées de 60 à 69 ans;

- Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19;

- Les adultes de moins de 60 ans sans maladies chroniques ou problèmes de santé;

- Le reste de la population adulte.