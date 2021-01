La vaccination contre la COVID-19 progresse bien en Montérégie

La campagne de vaccination contre la COVID progresse bien en Montérégie. Alors que pendant les semaines de Noël et du Nouvel An plus de 4000 travailleurs de la santé des CHSLD, ressources intermédiaires (RI) et ressources en milieu familial de la Montérégie (RTF) ont reçu le vaccin, la vaccination des résidents de ces milieux de vie a débuté cette semaine partout en Montérégie.

L’arrivée de quelque 5000 doses de vaccins de Moderna a permis aux équipes mobiles qui avaient été formées dans chacun des CISSS de la Montérégie de se déplacer pour aller vacciner les résidents dans leur milieu de vie (CHSLD, RI et RTF). Actuellement, la vaccination de ces clientèles devrait être terminée d’ici à la fin de la semaine prochaine.

La campagne auprès du personnel se poursuit aussi à un rythme soutenu. Cette semaine, en plus de poursuivre la vaccination des travailleurs des milieux de vie pour aînés, le personnel des milieux hospitaliers a commencé à être vacciné. Comme partout au Québec, nous toutes les doses actuellement disponibles sont utilisées pour vacciner le plus de gens possible.

« La campagne progresse très bien en Montérégie. Nous vaccinons rapidement les clientèles prioritaires au fur et à mesure que nous recevons des doses. Nous serons en mesure de déployer les ressources nécessaires lorsque le nombre de vaccins disponibles nous permettra d’augmenter la cadence », assure Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

« La campagne de vaccination en cours nous donne espoir de pouvoir reprendre la vie la plus normale possible dans les prochains mois. C’est pourquoi il est extrêmement important de respecter les mesures annoncées mercredi soir. Nous savons à quel point c’est difficile de ne pas pouvoir rencontrer les personnes que l’on aime, mais le respect de ces mesures permettra de sauver des vies et de pouvoir à nouveau nous rassembler avec nos proches lorsque ce sera possible », poursuit-elle.