Place au Forum provincial des Agricultrices du Québec ce mardi 9 février

Le Forum provincial des Agricultrices du Québec présentera, le 9 février, la conclusion d’une importante démarche visant à trouver et implanter des solutions afin d’encourager l’implication des femmes dans le milieu agricole.

« Les femmes représentent 27 % des propriétaires et copropriétaires d’entreprises agricoles au Québec. Selon les instances, elles occupent entre 10 et 18 % des postes électifs à l’Union. Des efforts importants doivent continuer d’être faits pour favoriser leur implication afin d’atteindre la mixité, soit 30 % de représentation féminine », rappelle la présidente des AQ Jeannine Messier.

En plus de présenter les résultats du projet Embarque « En route vers la mixité », le forum provincial des AQ présentera les témoignages d’invitées inspirantes, qui démontrent que la mixité est non seulement un levier vers de meilleures pratiques, mais qu’elle est à portée de toute organisation qui fait le choix d’orienter ses politiques en ce sens.

Une entrevue avec Me Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme, permettra de parler de Cultiver les possibles, cette première grande étude québécoise qui traite de manière approfondie du rôle des femmes en agriculture.

Le panel agricole Tourné vers l’avenir rassemblera entre autres Marcel Groleau, président de l’UPA et Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue à l’Assemblée nationale et répondante de son parti en matière d’agriculture.

« Les femmes ont de tout temps joué un rôle très important en agriculture et l’entrepreneuriat au féminin n’est pas un phénomène récent, mais aujourd’hui, il est heureusement reconnu à sa juste valeur. Depuis 2006, une entreprise sur trois est démarrée par une femme et cette proportion continue d’augmenter. La diversification de l’agriculture, l’émergence des marchés de proximité, la transformation et la vente directe à la ferme ainsi que la forte présence des femmes dans les écoles d’agriculture, tant au collégial qu’à l’université, indiquent clairement que cela va se poursuivre. L’implication des femmes, au sein des instances de l’Union, doit s’inscrire dans cette lancée », a déclaré Marcel Groleau.

Le Forum « La mixité aujourd’hui pour demain » se déroulera dans le cadre du Salon de l’agriculture, le 9 février, de 9 h 30 à 11 h 30. Rendez-vous sur le site des Agricultrices du Québec pour consulter l’horaire et la liste détaillée des intervenants.