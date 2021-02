Lancement de l'initiative Donnons de l'Amour au personnel de la santé

Le 9 février dernier, quatre fondations de centres hospitaliers situés en Montérégie ont uni leurs causes pour lancer l'initiative Donnons de l'Amour. Via cette démarche, les Fondations Anna-Laberge, Charles-LeMoyne, Pierre-Boucher et Hôtel-Dieu de Sorel souhaitent remercier les travailleurs de la santé de leurs établissements respectifs.

Dans cette optique, ces organismes invitent donc les intéressés à se joindrent à elles en transmettant des mots d’encouragements aux travailleurs de la santé en commentant l’une des publications #donnonsdelamour sur leurs réseaux sociaux ou par courriel.

On peut également suivre et propager cette initiative sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #donnonsdelamour.

Pour transmettre votre message par courriel :

- Fondation Anna-Laberge : [email protected];

- Fondation de l’Hôpital Charles-LeMoyne : [email protected];

- Fondation Hôpital Pierre-Boucher : [email protected];

- Fondation Hôtel-Dieu de Sorel : [email protected];

Quatre fondations - quatre missions - un objectif commun

La Fondation Anna-Laberge recueille des fonds afin de soutenir le développement des services et des programmes de santé offerts dans les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), sur le territoire Jardins-Roussillon. Plus précisément, la Fondation œuvre dans 24 municipalités et répond aux besoins de l’Hôpital Anna- Laberge, des Centres d’hébergement de Châteauguay, La Prairie et Saint-Rémi ainsi que des CLSC Châteauguay, Jardins-du-Québec et Kateri.

La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne contribue à la réalisation de projets visionnaires qui élèvent les pratiques pour le plus grand bénéfice des patients et de leurs familles. Acteur de changement dans sa communauté, la Fondation participe – grâce à la générosité de ses donateurs – à l’atteinte des plus hauts standards afin d’offrir aujourd’hui l’excellence de la médecine de demain.

Au-delà des investissements du gouvernement qui permettent de bâtir les infrastructures indispensables aux soins de santé, c’est la générosité des donateurs de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher qui permet au centre hospitalier du même nom de bonifier les services et les équipements de ses unités de soins. Depuis sa création en 1987, la Fondation a versé à l’Hôpital Pierre-Boucher plus de 50 M$ afin de financer de nombreux projets. Cet appui touche autant l’acquisition d’équipement médical et de soins de haute technologie que des travaux d’amélioration de l’environnement de soins et de pratique des médecins et des employés.

La Fondation Hôtel-Dieu de Sorel supporte l’Hôtel-Dieu de Sorel et le CLSC Gaston Bélanger, établissement faisant partie du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie- Est, territoire Pierre-De Saurel, tout en visant l’amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients selon deux axes : faciliter l’acquisition d’équipements et services afin de soutenir les médecins, le personnel et favoriser l’humanisation des soins, par la réalisation de projets à court, moyen et long terme.