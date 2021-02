Témoignage de Mathieu Gratton pour les parents d'adultes autistes

Autisme Montérégie convie les intéressés à assister au témoignage de Mathieu Gratton, papa d’un jeune adulte autiste, qui partagera son expérience.

Avec la générosité et l’humour qu’on lui connaît, Mathieu abordera ses joies et ses défis en lien avec son rôle de père d’un adulte autiste. Le témoignage s'adresse aux parents d'adultes autistes.



C’est donc un rendez-vous, le jeudi 11 mars prochain de 19 h à 20 h. L’évènement sera présenté en virtuel sur la plateforme Zoom et seulement 50 places sont disponibles. Coût : 5 $.



Cet évènement est exclusif aux membres d’Autisme Montérégie et seulement les 50 personnes qui se seront inscrites via le site Internet auront une réponse. Pour le faire: https://autismemonteregie. org/evenements/conferences.