Surveillance policière accrue durant la semaine de relâche

En réponse aux directives gouvernementales émises pour contrer la propagation du coronavirus (COVID-19), la Sûreté du Québec adapte ses interventions policières sur l’ensemble du territoire québécois pour la période de relâche c'est-à-dire, jusqu'au 7 mars prochain.

Rappelons que le 17 février, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault a annoncé le lancement d’une vaste opération policière pour la relâche scolaire.

« Comme ce sera la semaine de relâche, il y aura, on peut le penser, des gens qui vont faire des activités, donc il y aura une présence policière accrue pour divers endroits dont on pourrait penser qu'ils seront achalandés. On peut penser à des lieux de villégiature, aux sentiers de motoneige, les parcs, les patinoires, les lieux extérieurs où les gens vont faire sans doute des activités. Il y aura aussi une présence policière pour faire une surveillance dans les commerces, que ce soit les commerces avec porte extérieure ou les centres commerciaux et dans les restaurants aussi qui sont en zones orange, puisque les restaurants sont ouverts en zone orange », avait alors indiqué la ministre Guilbault.

Dans ce contexte, et depuis mars 2020, la Sûreté du Québec a le mandat de porter assistance au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique. Pour ce faire, la Sûreté du Québec assurera une présence accrue à certains endroits névralgiques dans les municipalités en regard aux différentes mesures sanitaires en vigueur, selon les zones prescrites par le gouvernement.

Dans cette optique, des patrouilles préventives seront ciblées notamment dans les lieux de villégiature, lieux publics extérieurs, zones de restauration ainsi qu’une attention particulière portée aux rassemblements dans les résidences privées.

Bien que les autorités ne mettront en place aucun point de contrôle entre les zones rouges et orange pour limiter les déplacements pendant le congé de la relâche scolaire, le ministre de la Sécurité publique promet une présence policière renforcée pour veiller au maintien des mesures sanitaires déjà en place.

La Sûreté du Québec encourage donc les citoyens à poursuivre leurs efforts avec nous dans la lutte à la propagation de la COVID-19, en respectant les directives gouvernementales en place et rappelle que les stratégies d’intervention visent avant tout à inciter la collaboration des citoyens au respect des mesures sanitaires dans un souci évident de la santé et du bienêtre de la collectivité.