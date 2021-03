Défi 28 jours sans alcool: la Montérégie récolte 241 689$

La situation actuelle qui perdure depuis près d'un an maintenant au Québec, n'a pas eu le dessus sur les citoyens de la Montérégie. Alors que le Défi 28 jours sans alcool prenait fin ce lundi 1er mars à minuit, l'édition 2021 de cette activité provinciale a connu une participation record avec plus de 33 740 participants.

De ce nombre, 6 597 demeuraient en Montérégie, région qui termine au 1er rang en ce qui concerne la somme amassée par territoires avec 241 689$. Au niveau de la participation, on a remarqué une hausse de 379% dans la région comparativement à 2020.

Globalement, le Défi 28 jours sans alcool MC a permis d’amasser 1,6M$ pour soutenir la cause de la prévention à l'échelle provinciale. Ce montant est bien au-dessus de l’objectif initial de 750 000 $ qui, comparativement au montant amassé en 2020 (550 470 $) et en raison du contexte de pandémie, était un objectif ambitieux.

Le succès de cette campagne de collecte de fonds contribue à sécuriser les actions annuelles de la Fondation et permet d’assurer la réussite de sa mission de prévention de la dépendance à l’alcool, au cannabis et autres drogues chez les jeunes du secondaire à travers la province.

Une année historique

Grâce à l’incroyable mobilisation des Québécois; au soutien des partenaires du Défi dont le partenaire présentateur Groupe Sélection; au succès de l’émission 28 jours ensemble produite en collaboration avec TVA; à l’implication extraordinaire des animateurs Fabien Cloutier et Julie Ringuette; et aux efforts des ambassadeurs, cette 8e édition fut tout simplement la plus grande de l’histoire de la Fondation.

Toutes les régions ont dépassé leur objectif, une belle preuve de l’intérêt de la population à travers la province pour le Défi et la cause.

« La mobilisation des Québécois a été au-delà des attentes de l’équipe de la Fondation Jean Lapointe. C’est la solidarité des Québécois qui nous a permis de rêver plus grand pour notre campagne et de réaliser une année record. Un grand merci à toutes les personnes ayant soutenu notre mission de prévention de la dépendance chez nos jeunes en participant, en parrainant un participant ou en donnant », souligne L. Philippe Angers, directeur général de la Fondation Jean Lapointe.

Bien que cette année ait comporté son lot de défis, les Québécois ont été au rendez-vous pour soutenir la cause. En effet, plus de 33 740 personnes ont participé au Défi 28 jours en s’inscrivant ou en faisant un don, ce qui représente une augmentation de 273 % comparativement à l’année 2020. Il est d’ailleurs encore temps de soutenir la cause en donnant tout simplement.

Un don qui fait la différence

La Fondation vise à sensibiliser 80 000 jeunes par année à travers la province aux risques liés à la dépendance à l’alcool, au cannabis et aux autres drogues, par exemple les problèmes de dépendance, de santé mentale et de décrochage scolaire. La santé et l’éducation étant au cœur des préoccupations et des actions du Défi 28 jours sans alcool, la pandémie n’empêchera pas la Fondation Jean Lapointe de continuer son important travail de prévention. En effet, les ateliers sont donnés en ligne et en présentiel à travers la province.