Plus tôt cette semaine, afin de souligner le lancement de la vaccination à Sorel-Tracy, le député Jean-Bernard Émond s’est rendu au centre de vaccination aménagé au Complexe 180. Par la même occasion, il a accueilli Simone Bergeron, une citoyenne âgée de 106 ans, originaire de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, qui recevait son vaccin contre la COVID-19.

Après son entretien avec madame Nathalie Chénier, directrice de la vaccination du CISSS de la Montérégie-Est, monsieur Émond a accueilli madame Simone Bergeron. « L’histoire de madame Bergeron a touché plus d’une personne lors de son passage au Complexe 180 ce matin. En plus de toujours être autonome, elle est fière de raconter qu’elle habite encore sa résidence à Saint Joseph-de-Sorel. Depuis sa naissance en 1914, Madame Bergeron a connu la grippe espagnole, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Je me sens donc privilégié d’avoir pu échanger un bref moment avec cette femme exemplaire », explique le député de Richelieu.

Première journée de campagne

« Toute l’équipe présente au centre de vaccination sorelois offre un service phénoménal pour guider, informer et vacciner les citoyens en cette première journée de campagne de vaccination à Sorel-Tracy. Ces travailleurs ont un réel impact dans notre combat contre la pandémie et je les remercie sincèrement d’avoir répondu à l’appel », conclut Jean-Bernard Émond.

Afin d’éviter la création de files d’attente à l’extérieur et d’assurer de la fluidité du processus de vaccination à l’intérieur de l’établissement, le député de Richelieu rappelle qu’il est important de se présenter seulement 5 minutes avant son heure prévue de rendez-vous. Le centre de vaccination de Sorel-Tracy affiche actuellement complet, de nouvelles plages horaires ouvriront sous peu.