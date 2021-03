Record de demandes d'admission pour le Cégep de Sorel-Tracy

Le Cégep de Sorel-Tracy connaît un record de son nombre d’admission. Pareille affluence pour la nouvelle année scolaire ne s’était pas observée depuis 2015. En effet, au terme du 1er tour d'admission qui a pris fin le 1er mars, le Collège a reçu 430 demandes.

Dans les faits, on remarque une hausse significative des inscriptions par rapport à l’an dernier dans les programmes en Soins infirmiers, Environnement, hygiène et sécurité au travail, Techniques juridiques ainsi qu’Arts, lettres et communication. Mentionnons également que le nouveau DEC en Techniques de pharmacie accueillera un nombre d’étudiants plus qu’enviable.

« Ces résultats me ravissent et je suis fière de constater que l’engouement des jeunes envers notre Cégep est aussi fort, même en contexte de pandémie où les étudiants ont dû, pour les raisons que l’on connaît, choisir leur cégep virtuellement. Je félicite leur capacité d’adaptation et m’empresse de leur souhaiter et de nous souhaiter que la situation se rétablisse afin qu’ils puissent “vivre réellement” l’ambiance du Cégep de Sorel-Tracy », souligne Stéphanie Desmarais, directrice générale.

Rappelons que des places seront encore disponibles au deuxième tour. Les inscriptions doivent se faire avant le 21 avril 2021 au SRAM : https://www.sram.qc.ca/.