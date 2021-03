Récupération et recyclage des masques usagés de procédure à Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy a signé une entente avec L’Atelier-Centre de travail adapté et le Recyclo-Centre pour récupérer et recycler les masques de procédure utilisés dans les bâtiments municipaux.

En raison des règles sanitaires en vigueur, les employés de la Ville doivent porter les masques de procédure. Grâce à l’implication de l’Atelier-Centre de travail adapté et de l’organisme Go Zéro, les masques peuvent être démantelés de façon sécuritaire et recyclés.

Pour le maire de Sorel-Tracy, « cette entente est la suite logique de la volonté du conseil municipal de poursuivre ses efforts dans la protection de l’environnement en réduisant l’impact qu’aurait l’enfouissement de ces masques et de s’impliquer dans la communauté en supportant cette belle initiative de L’Atelier-Centre de travail adapté. »

Le directeur général du Recyclo-Centre, Mario Fortin, s’en réjouit : « Sorel-Tracy est la première ville à s’entendre avec nous pour disposer localement de ces masques qui ont un effet dommageable sur l’environnement ».

S’il n’est pas récupéré et recyclé, un masque de procédure peut prendre jusqu’à 400 ans pour se décomposer dans la nature.