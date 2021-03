Conférence sur la transformation numérique et l’évolution des modèles d’affaires 

Culture Montérégie invite les artistes, organismes culturels et entreprises à une conférence gratuite sur la transformation numérique et l’évolution des modèles d’affaires. Celle-ci se tiendra le 25 mars à 16h sur la plateforme Zoom. Les participants devront obligatoirement s’inscrire afin de confirmer leur présence et de recevoir leur lien.

Pour cette conférence, Culture Montérégie a constitué un panel composé de trois représentants d'organismes qui ont résolument pris le virage numérique et transformé une partie de leur modèle d’affaires en réponse à la transformation des modes d’achats et de consommation de leur public :

• Madame Noémie Azoulay, coprésidente et codirectrice générale, agence de spectacles Résonances (projet de captation et diffusion numérique La Trame);

• Monsieur Yannick Cimon-Mattar, directeur général, Lepointdevente.com;

• Monsieur Jean-Benoît Dumais, directeur général, coopérative Les libraires (site transactionnel leslibraires.ca)

La pandémie accélère les choses

Le secteur des arts et de la culture est l’un des secteurs les plus touchés par cette tendance qui s’opère depuis quelques années. Avec la crise liée à la pandémie de COVID-19, cette transformation s’est accélérée. Créateurs et consommateurs de culture ont pu se rejoindre par l’intermédiaire des plateformes numériques. Cette transformation de l’expérience de consommation est parfois perçue comme une opportunité et parfois comme une menace.

Pour plus d'information et pour confirmer sa présence, visitez le site internet de Culture Montérégie : https://culturemonteregie.qc.ca/conference-numerique-affaires/.