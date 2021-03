Washington pourrait "prêter" 1,5 million de doses au Canada

Le Canada pourrait recevoir jusqu’à 1,5 million de doses du vaccin d’AstreZeneca, d’ici la fin du mois, si l’entente de prêt conclu avec les États-Unis est entérinée. C’est du moins ce qu’a laissé savoir le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en point de presse ce vendredi.

Il a d’ailleurs tenu à remercier le président américain, Joe Biden pour sa collaboration. « Le Canada et les États-Unis sont les amis et les alliés les plus proches », a-t-il indiqué. Le Canada et les États-Unis continueront de travailler ensemble pour assurer la sécurité et la santé de tous les citoyens de chaque côté de la frontière, a-t-il ajouté.

Concernant l’efficacité et les différentes allégations entourant le vaccin de la pharmaceutique AstraZeneca, Justin Trudeau a réitéré que « tout vaccin approuvé au Canada est sécuritaire et vous pouvez le recevoir en toute confiance. C’est vrai pour celui d’AstraZeneca, celui de Pfizer, Moderna et Johnson. »

Rappelons que le vaccin d’AstraZeneca a fait les manchettes dans les derniers jours après qu’une multitude de pays européens aient suspendu son utilisation. Selon le premier ministre, l’Agence européenne du médicament a, ce jeudi, confirmé que le vaccin est sécuritaire et efficace. « Le meilleur vaccin pour vous est le premier qui vous est offert », a-t-il ajouté.

De nouvelles doses en route

En plus des quelque 1,5 million de doses, négociées avec Washington, la ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand, a confirmé qu’un autre 1,5 million est attendu au pays d’ici la fin du mois de mars. Ainsi pour le premier trimestre, ce serait près de 9,5 millions de doses de vaccin qui auront été reçues.

Rappelons que ce jeudi, le major général et responsable fédéral de la distribution des vaccins, Dany Fortin, a laissé entendre que la semaine prochaine, 1,2 million de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech seront livrées au pays. La firme pharmaceutique continuera à livrer un million de doses par semaine en avril et en mai.

Du côté de Moderna, 846 000 doses sont attendues la semaine prochaine et 855 000 la première semaine d’avril et 1,2 million la semaine du 19 avril.

Quant au vaccin indien d’AstraZeneca, 1,5 million de doses sont attendues d’ici la fin de mois de mai.