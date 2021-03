Un nouveau bâtiment au centre-ville de Sorel-Tracy

Un nouveau bâtiment sera construit au centre-ville de Sorel-Tracy, à l’angle des rues du Roi et George, là où se dressait autrefois le Café St-Thomas, détruit il y a deux ans par un incendie.

Le conseil municipal a approuvé, ce lundi soir, la vente du terrain vague au Groupe Richelieu inc. Le promoteur a présenté à la Ville un projet à vocation mixte (commerciale et résidentielle) pour cet emplacement stratégique au centre-ville.

Rappelons qu’en novembre dernier, la Ville de Sorel-Tracy a fait l’acquisition du terrain afin de le valoriser et de le développer. C’est à ce moment que le Groupe Richelieu inc. a proposé ce projet de bâtiment à la Ville. L’investissement prévu par Groupe Richelieu inc. est évalué à 1,3 M$. La qualité du bâtiment ne pourra pas être inférieure au plan présenté par le promoteur.