Les Olympiades annuelles de l'AGEECST auront lieu ce jeudi

L’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Sorel-Tracy (AGEECST) en collaboration avec la direction annoncent le retour des traditionnelles Olympiades annuelles, en tout respect des mesures sanitaires. L'événement se tiendra le 1er avril dans le stationnement du Collège ainsi que sur le terrain adjacent au curling Aurèle-Racine.

Cet événement s’inscrit parfaitement dans les démarches visant à améliorer la santé psychologique et à briser l’isolement des cégépiens, dossier de l’heure de l’Association étudiante et préoccupation constante de la direction.

Dans les faits, les Olympiades auront lieu à l'extérieur lors de la journée de l’AGEECST. Des épreuves sportives, de connaissance et d’adresse seront proposées et solliciteront différentes aptitudes chez les participants.

Chaque équipe sera composée de 4 coéquipiers et des adultes seront sur place afin de s’assurer du bon déroulement et du respect des règles sanitaires en vigueur.

Lors des activités, les étudiants seront distancés d’au moins 2 mètres en tout temps grâce à des cerceaux disposés au sol et à des zones stratégiquement délimitées afin d’éviter toute forme de rassemblement. De plus, l’emplacement des stations a été prévu afin que les équipes ne se croisent pas. Bien évidemment, le port du masque sera obligatoire en tout temps et des stations de désinfection seront mises à la disposition des participants.

« Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir offrir les Olympiades 2021 aux étudiants et nous espérons leur apporter du plaisir et un sourire pour les aider à passer à travers cette période inhabituelle », souligne le coordonnateur aux affaires socioculturelles de l’AGEECST, Jules Labrecque.

Rappelons que les étudiants doivent envoyer le nom de leur équipe et de leurs 4 coéquipiers d’ici le 23 mars à l’adresse courriel : [email protected] Les collégiens devront se présenter à l’heure précise qui leur sera attribuée et auront accès à l’horaire complet, une semaine avant l’activité.

L’événement est gratuit et sera suivi d’un « party virtuel » où de multiples prix seront remis.