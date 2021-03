La vitesse à laquelle les variants de la COVID-19 se multiplient et l'adhésion «faible» aux mesures dans certaines régions obligent le gouvernement d'ajuster rapidement les restrictions en place.

« On voit monter les cas presqu'en direct. Il faut qu'on reste agile », a dit le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors de la 2e conférence de presse gouvernementale en autant de jours concernant la situation « alarmante » de la COVID-19.

Dès demain, Québec, Lévis et Gatineau seront à l’arrêt jusqu’au 12 avril prochain. De plus, quatre régions administratives passeront aussi au palier rouge, également demain: l’Outaouais, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent.

Outre les variants, la montée des cas dans certains endroits de la province résulte des effets de la « socialisation », a expliqué le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda « Ce sont des interventions d'urgence dans des endroits où il se passe quelque chose. C'est un virus qui se nourrit de contacts. On en met plus [de restrictions] pour réduire les contacts. »

« Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours? On va s'occuper des régions où ça monte trop vite. Ça va évoluer. On va ajuster au fur et à mesure », de faire remarquer le premier ministre qui a rappelé que les annonces faites aujourd'hui avaient été recommandées par la santé publique mais qu'elles ont aussi fait l'objet de « discussions ».