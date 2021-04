La Chambre de commerce prépare un été amusant à Sorel-Tracy

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) dévoile ses différents projets pour l’été dans le cadre de la campagne J’ai trouvé à Sorel-Tracy.

Les activités proposées s’articulent autour de quatre grands thèmes :

- Faire rayonner les commerçants locaux;

• Occuper l’espace public;

• Verdir et embellir le centre-ville;

• Créer de l’animation;

Des nouveautés

Devant la popularité des activités locales l’été dernier, la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy prévoit une panoplie d’activités offertes cette année dans le but d’encourager notre économie locale.

Plusieurs nouveautés sont à prévoir au centre- ville, notamment, un salon de l’auto, des ateliers en agriculture urbaine et un salon du bateau et du VR. Aussi, les artistes locaux seront invités à s’installer sur la place publique afin de faire découvrir leur travail aux citoyens.

Encore plus d'activités

Évidemment, les activités qui ont remporté un vif succès en 2020 seront de retour. La programmation estivale inclut: l’exposition de voitures anciennes, la danse en ligne au carré Royal et les spectacles au centre-ville à l’intersection des rues Augusta et Roi. Comme à l’été 2020, la Ville de Sorel-Tracy offre gratuitement aux commerçants et aux restaurateurs la possibilité d’aménager des terrasses et des espaces de vente à l’extérieur, dans l’espace public.

La Ville fermera ponctuellement des rues pour offrir un environnement sécuritaire aux piétons. De plus, des pots de fleurs et des jardinières supplémentaires viendront embellir le centre-ville.

En plus, différents événements touristiques organisés par des organismes locaux viendront s’ajouter à cette offre d’activités. Restez à l’affût afin de connaître les différentes dates des activités qui seront dévoilées dans les prochaines semaines.