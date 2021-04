La récupération des masques de procédure est enclenchée à Sorel-Tracy

Tel qu'annoncé, la Ville de Sorel-Tracy a signé une entente avec les organismes L’Atelier-Centre de travail adapté et le Recyclo-Centre pour la récupération et le recyclage des masques de procédure de ses employés municipaux. Des boîtes destinées à cet effet sont maintenant installées dans six bâtiments municipaux.

Pour les citoyens qui veulent se départir de leurs masques dans le respect de l’environnement, sachez que lors de votre prochaine visite dans les bâtiments municipaux ouverts au public, il vous sera possible d’en disposer dans les boîtes destinées à cet effet. Voici la liste des points de dépôt :

- Hôtel de ville (71, rue Charlotte);

- Centre Sacré-Cœur (105, rue Prince);

- Bibliothèque Le Survenant (145, rue George);

- Bibliothèque Marie-Didace (3015, place des Loisirs);

- Centre culturel (3015, place des Loisirs);

- Cour municipale (3025, boul. de Tracy).

La récupération et le recyclage des masques de procédure sont effectués grâce à la collaboration de l’entreprise Go Zéro, reconnue par Recyc-Québec.