Annulation de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec

Sans grande surprise et en raison du contexte actuel, la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec, organisée par l’Union des producteurs agricole, n’aura pas lieu cet automne.

Bien que l’événement attire près de 100 000 visiteurs par an dans les fermes de la province, les défis de logistique et de préparation sont insurmontables dans le contexte actuel.

Pour pallier à cette activité ludique pour toute la famille, l’UPA travaillerait à différentes alternatives. Celles-ci seraient confirmées en juin prochain.

En 2019, ce sont près de 110 000 personnes qui ont participé hier à la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec.

Présentée par l’UPA depuis 2003, cette activité familiale gratuite permet chaque année de visiter des fermes qui, en plus de leur accueil, offrent des dégustations de produits régionaux, démonstrations agricoles, rencontres avec des experts tels que vétérinaires et agronomes et, surtout, un contact privilégié avec les gens de passion qui se cachent derrière les produits d’ici.