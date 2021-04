Clinique AstraZeneca : début de la vaccination sur rendez-vous

La population du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est de 55 à 79 ans a répondu favorablement à l’invitation à se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Les premières journées de vaccination ont été un succès. L’opération se poursuivra comme prévu au cours des prochains jours. La prise de rendez-vous est maintenant possible et d’autres plages horaires sont ajoutées.

La plate-forme Clic Santé permet désormais aux gens de prendre rendez-vous en ligne pour la semaine du 12 avril dans l’ensemble des sites de vaccination du CISSS de la Montérégie-Est. Il est également possible d’appeler au 1 877 644-4545.

Le vaccin AstraZeneca est disponible aux personnes qui sont nées en 1966 ou avant. Celles-ci doivent apporter leur carte d’assurance-maladie ou une carte d’identité pour s’identifier. S’ils n’ont pas de carte d’assurance maladie, ils peuvent quand même recevoir le vaccin. Le Centre invite également les gens à porter une manche courte pour faciliter la vaccination.

À ce jour, plus de 239 000 Montérégiens se sont fait vacciner. Il s’agit d’une étape cruciale pour permettre de limiter les impacts de la 3e vague liée aux variants.