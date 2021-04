Mise en vente des vignettes pour les rampes de mise à l'eau

La Ville de Sorel-Tracy avise les propriétaires d'embarcations nautiques sur son territoire de la mise en vente des vignettes de stationnement pour les rampes de mise à l'eau. Celles-ci sont disponibles au Service des loisirs à compter dès maintenant au coût de 36$.

Rappelons que la vignette est obligatoire pour les rampes situées à l’extrémité de la rue du Bord de l’eau ainsi que sur la rue Antaya (parc Dorimène-Desjardins).

Les sites seront accessibles au plus tard le 15 mai. Notez que les heures d’ouverture sont de 7h à 23h, sujet à changement sans préavis. L’achat de la vignette doit se faire au Service des loisirs (Centre culturel au 3015, place des Loisirs). Les heures d’ouverture sont de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h30, du lundi au mercredi, de 8h15 à 12h et de 13h15 à 20h le jeudi, et de 8h15 à 12h et 13h15 à 15h30 le vendredi.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service des loisirs au 450-780-5600, poste 4400, ou encore par courriel à [email protected].