L’organisation du Groupe GIB et la Ville de Sorel-Tracy discutent d’un nouveau partenariat

À l’occasion de l’assemblée publique du conseil municipal de la Ville de Sorel-Tracy, les élus ont officialisé leur volonté de conclure une nouvelle entente avec le Groupe GIB.

Ce partenariat révisé tient compte de la réalité sanitaire actuelle qui amène le Groupe GIB à proposer une nouvelle série d’activités. Le conseil municipal considère que la nouvelle formule pourrait bénéficier à toute la région.

Le président de l’organisation accueille cette démarche positivement. « Le Gib Fest a plus de 40 d’histoire et de partenariat avec la Ville et nous voulons continuer cette tradition. On souhaite que nos autres événements poursuivent également dans la même direction », affirme Jean-Pierre Groulx, président du Groupe GIB.

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, rappelle «l’importance de pérenniser nos grands événements locaux faisant partie de notre identité. L’entente discutée va nous permettre d’établir les conditions permettant de favoriser une bonne gestion des sommes octroyées et de s’assurer que les activités du Groupe Gib permettent des retombées positives pour la communauté».

Une 43ième édition adaptée

Depuis plusieurs semaines, l’équipe du Gib Fest travaille sur un scénario de festival pour l’été 2021. Compte tenu de l’incertitude concernant les restrictions sanitaires, l’organisation prévoit présenter un format adapté pour sa 43ième édition.

L’événement se tiendrait sur 12 fins de semaine, à partir du 24 juin jusqu’au 5 septembre. Au programme, une quarantaine de soirées d’animations et d’activités musicales, sportives et culturelles, afin de recréer l’appartenance au centre-ville dans une situation hors de l’ordinaire, en plus d’y implanter deux restaurants éphémères. La programmation sera dévoilée prochainement, mais l’organisation est confiante de pouvoir présenter des activités de qualité au centre-ville tout en respectant les directives de la Santé publique.

Le Groupe GIB

Rappelons que le GIB profite aussi de l’occasion pour officialiser la mise en place du Groupe GIB. L’organisation veut se positionner dans la région de Sorel-Tracy comme promoteur d’événements majeurs mettant en évidence ses attraits touristiques, sportifs, culturels, récréatifs et patrimoniaux.

Le Groupe GIB, étant déjà le promoteur du Gib Fest, du GIB des Neiges et des Régates de Sorel-Tracy, il a ajouté le GIB de Noël en décembre dernier dans le but de présenter des événements tout au long de l’année.