Une conférence virtuelle pour contrer le gaspillage alimentaire

La MRC de Pierre-De Saurel sera l’hôte d’une conférence virtuelle gratuite pour contrer le gaspillage alimentaire À vos frigos, présentée par l’équipe du Jour de la Terre et le Fonds Éco IGA.

La MRC s’unit à la cause de la réduction du gaspillage alimentaire en recevant cette conférence le 20 mai prochain à 19 h. Une activité qui s’inscrit dans sa campagne de sensibilisation à la réduction des déchets Mission : Réduction !

Le gaspillage alimentaire constitue un défi pour plusieurs familles, selon Recyc-Québec, 63 % des résidus alimentaires qui sont jetés à la poubelle ou au compostage par les ménages auraient pu être consommés.

Un expert animera la conférence pour présenter des trucs et astuces concrets pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison et mieux outiller les citoyennes et les citoyens.

À retenir

Date : Jeudi 20 mai;

Heure : 19 h;

Inscription : Remplir le formulaire d’inscription pour recevoir un courriel de confirmation avec le lien de connexion pour le jour de l’événement en plus de deux courriels de rappel. Lien: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GqDDAOr2TamCRFu7Z6B-ag

Coût : Gratuit;