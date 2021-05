Opposition à l’usine de fumier de champag : mobilisation cartes postales

Le Groupe de citoyens « Stoppons l’usine de Champag à Saint-Roch-de Richelieu » lance sa campagne « MOBILISATION CARTES POSTALES ».

La campagne MOBILISATION CARTES POSTALES vise à informer l’ensemble des citoyens/citoyennes de Saint-Roch, Saint-Ours, secteur Tracy et Contrecoeur des conséquences néfastes de l’implantation de cette usine à Saint-Roch-de-Richelieu et invite ceux-ci à envoyer la carte postale au député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond pour faire savoir leur opposition.

D'après le Groupe, l’inaction du député dans ce dossier s’explique mal, car il est tout à fait conscient que cette usine causera des préjudices irréparables pour le développement durable et économique de la région (principalement touristique avec des campings, marinas, golfs, motels, colonies de vacances, etc.). Il est temps que celui-ci se prononce et entreprenne des démarches auprès de son collègue du Ministère de l’Environnement pour bloquer un tel projet.

La CPTAQ doit se prononcer

Le Groupe de citoyens veut interpeller le ministre de l’Agriculture, M. André Lamontagne, ainsi que le président de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), M. Stéphane Labrie, pour que celle-ci prenne une décision finale à savoir si cette usine de type industriel peut s’installer dans la sablière en fin de vie de Sables Collette.

Le président, M. Stéphane Labrie, a indiqué dans un article datant de février 2021 que l’État québécois a demandé à la CPTAQ de prendre davantage en considération les particularités régionales. La CPTAQ veut aussi effectuer des démarches auprès des MRC et des municipalités pour qu’elles précisent davantage les particularités socio-économiques de leur région. Le Groupe dit vouloir rappeler à M. Labrie que la MRC Pierre-De Saurel s’oppose à ce projet d’usine à fumier de Champag à Saint-Roch-de-Richelieu.