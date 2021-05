Appel de la MRC de Pierre-De Saurel dans le dossier du transport régional

Déjà huit municipalités, soit Massueville, Saint-Aimé, Saint-David, Sainte-Victoire-de Sorel, Saint-Gérard-Majella, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Ours, Sorel-Tracy, ont exprimé leur intérêt à déléguer à la MRC de Pierre-De Saurel l’exercice des compétences en matière de transport pour le service de transport collectif régional et interrégional.

Les différents conseils municipaux ont ainsi reconnu qu’il était dans leur intérêt, et celui de leur population, de souscrire à l’entente intermunicipale de délégation.

« Les membres du Conseil municipal de Massueville ont voté à l’unanimité pour le projet. L’occasion est excellente pour faire réaliser un pas de géant à notre MRC en offrant de nouveaux services de transport collectif. Ce sont tous les citoyens, incluant ceux des municipalités rurales, qui vont y gagner. C’est vraiment un projet porteur d’avenir », souligne Denis Marion, maire de Massueville

« Ce plan de transport collectif régional permet de créer des ponts entre les municipalités rurales, mais aussi avec la ville-centre. Je suis très heureux de la volonté des maires d’aller de l’avant avec l’adoption de ce plan qui facilitera grandement l’accès pour la population à tous les services disponibles à Sorel-Tracy, notamment, en santé, en éducation et en loisir, en plus d’offrir un moyen de transport accessible aux familles sur l’ensemble du territoire de la MRC » mentionne Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy,

Un meilleur accès aux services, à l’emploi, à l’éducation et aux loisirs

Les municipalités ont 60 jours suivant la réception des documents du projet d’entente, soit vers la fin juin, pour exprimer leur intérêt à conclure une telle entente. Les municipalités de Sainte-Anne-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu et Yamaska ont prévu aborder le sujet à leur séance de juin.

À terme, le plan régional de transport prévoit des possibilités de déplacements à l’intérieur même d’une municipalité, entre deux municipalités, de Sorel-Tracy vers Longueuil et des possibilités vers Saint-Hyacinthe et éventuellement d’autres villes en périphérie, et ce, disponibles sur tout le territoire de la MRC.

Les élus sont persuadés que ce service amènera une nouvelle dynamique en favorisant une meilleure occupation du territoire, notamment en offrant un meilleur accès aux services, à l’emploi, à l’éducation et aux loisirs peu importe le lieu de résidence. Cette meilleure occupation du territoire profitera assurément à renforcer le sentiment d’appartenance à la région et à encourager localement.