Concours de dessin pour les jeunes de la MRC Pierre-De Saurel

Dans le cadre du projet de réaménagement de la pédiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sorel, le CISSS de la Montérégie-Est en collaboration avec la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel, lance un concours de dessin s’adressant aux jeunes de la MRC de Pierre-De Saurel.

Par cette initiative, le CISSS de la Montérégie-Est souhaite que les jeunes participent à l’aménagement intérieur de la nouvelle pédiatrie. Les dessins gagnants seront affichés à l’entrée de la pédiatrie pour égayer l’environnement de travail et de soins pédiatriques.

Consignes à respecter dans le cadre du concours :

• Le dessin doit respecter le thème de la FORÊT.

• Le dessin doit être fait avec des crayons de couleur en bois.

• Utiliser une feuille BLANCHE de format 8 ½ X 11 : le dessin peut être fait sur la feuille verticale ou horizontale.

• Indiquer au VERSO du dessin : le nom de l’enfant, son âge, une adresse courriel pour vous rejoindre et un numéro de téléphone (pour communiquer avec la famille pour récupérer le dessin).

Faire parvenir le dessin par courriel :

• Prendre une photo du dessin de l’enfant (ou le numériser).

• Envoyer par courriel, la photo ou le fichier numérisé à l’adresse suivante : [email protected]



Note : Conserver l’original du dessin de l’enfant : le CISSS de la Montérégie-Est va récupérer la feuille de dessin originale pour les dessins gagnants.



Traitement des dessins reçus :

Les dessins reçus seront classés par catégorie d’âge, soit :

• 6 ans et moins

• 7-12 ans

• 13 ans et plus



Sélection des dessins gagnants

Il y aura 1 dessin gagnant par catégorie d’âge (au total 3 dessins gagnants).



Un comité de sélection formé de représentant du CISSS de la Montérégie-Est et de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel déterminera les dessins gagnants par catégorie d’âge.

Les trois trois dessins gagnants seront affichés à l’entrée de la nouvelle pédiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Notons en terminant que grâce à la générosité des partenaires St-Pierre Sports et Librairie Wilkie, un tirage sera effectué parmi tous les dessins reçus :

- Un prix de 100$ offert par notre partenaire St-Pierre Sports.

- Dix prix de 50$ offerts par nos partenaires St-Pierre Sports et Librairie Wilkie