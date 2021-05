Aide financière de plus de 36 000$ pour le Club V.T.T. Vagabond du Bas-Richelieu

Le député Jean-Bernard Émond annonce, au nom du ministre des Transports, François Bonnardel, une aide financière de 36 038 $ au Club V.T.T. Vagabond du Bas-Richelieu afin de rendre plus sécuritaire la pratique des véhicules hors route (VHR). Cette somme permettra notamment au club d’entretenir les sentiers sous leur responsabilité, d’assurer leur pérennité et d’y mettre en place la signalisation adéquate.

« Les retombées économiques liées aux activités récréotouristiques des VHR sont essentielles pour le dynamisme économique de notre région. Été comme hiver, les sentiers de quad et de motoneige sont sillonnés par les adeptes locaux tout comme par les touristes québécois, et cela est encore plus vrai cette année. Je me réjouis donc de l’appui financier de notre gouvernement au Club V.T.T. Vagabond du Bas-Richelieu », explique Jean Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation.

« En ces temps où nos activités sont plus limitées, chaque sortie en motoneige ou en quad est encore plus appréciée par les amateurs de VHR. Votre gouvernement souhaite mettre tout en œuvre pour permettre une pratique sécuritaire de ce loisir. C’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir ce club de la région de Richelieu afin qu’il puisse maintenir et développer ses activités durant cette saison qui est, à n’en pas douter, unique », conclut François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

Par ailleurs, rappelons que le 9 décembre dernier, le ministre des Transports a fait adopter à l’unanimité à l’Assemblée nationale une vaste réforme de l’encadrement des VHR au Québec, ce qu’aucun autre gouvernement n’avait fait auparavant. Il s’agit d’un geste concret pour améliorer la sécurité des usagers qui circulent dans les sentiers et doter le Québec d’un cadre législatif qui correspond mieux aux besoins actuels.